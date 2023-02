Niespodziewana porażka z Almerią (0-1) mocno uderzyła w wicemistrzów Hiszpanii. Na dzisiejszym treningu Xavi Hernandez miał przekonywać zawodników, że to tylko przegrana bitwa. Za to w klubie zdecydowano, że teraz najważniejsza jest drużyna i z tego powodu nie dojdzie do zapowiadanego na wtorek przedłużenia umowy z Sergi Roberto.