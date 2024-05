Piętrzą się problemy Barcelony. Kontrakt Flicka niepewny

Letnia rewolucja Barcelony już się zaczęła

Za FC Barcelona rozczarowujący sezon. I to pod wieloma względami. Nie skończyło się bowiem na tym, że żadne nowe trofeum nie trafiło do klubowej gabloty. Soczewka mediów skupiła się bowiem na sytuacji Xaviego , która zamieniała się jak w kalejdoskopie. Po zaledwie miesiącu od ogłoszenia kontynuacji współpracy, Joan Laporta zdecydował się zwolnić klubową legendę. Jej miejsce zajął Hansi Flick . Według medialnych doniesień, Niemiec był niezwykle wyrozumiały odnośnie skomplikowanej sytuacji finansowej "Blaugrany", ale takiego obrotu wypadków chyba się nie spodziewał. Dziennikarze madryckiej "Marki" zdradzili szczegóły.

Kontrakt Flicka w zawieszeniu. "Barca" czeka na przypływ gotówki

Głównym celem "Blaugrany" na lato jest powrót do sytuacji finansowej, w której będzie mogła wydać tyle, ile zarobiła. W ostatnich latach było to niemożliwe. Pomimo dźwigni finansowych i wszelkich oznak kreatywnej księgowości, klub musiał ciułać grosz do grosza, raczej spłacając długi, niż inwestując w nowych zawodników. Żeby wrócić do normalnej rywalizacji pieniężnej, FC Barcelona musi albo sprzedać jedną z gwiazd, albo jak najszybciej domknąć jedną z toczących się operacji. Jedna dotyczy firmy Nike, która chce sponsorować wicemistrzów Hiszpanii w najbliższych latach. Ta umowa ma przynieść Katalończykom nawet sto milionów euro. Druga odnosi się do 49% praw do "Barca Media", za które ma otrzymać 40 milionów euro.