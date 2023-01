Oto wielki cel Barcelony! Pomoże sprawa z Robertem Lewandowskim?

FC Barcelona zarzuciła sieci na Yannicka Carrasco. Atletico Madryt o transferze nie chce nawet rozmawiać, ale na odejście może naciskać sam zawodnik. Szczególnie, że do gry wchodzi menedżer Pini Zahavi, który w podobnej sytuacji doprowadził do transferu Roberta Lewandowskiego. Tymczasem piłkarze Barcelony przygotowują się do spotkania 1/128 finału Pucharu Króla z AD Ceuta. Mecz w czwartek o godz. 19, transmisja w TVP Sport, relacja na Sport.Interia.pl.