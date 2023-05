Oto nowa gwiazda Barcelony? W grze 100 milionów euro

W jego przypadku mówiło się o transferze do klubów Bliskiego Wschodu lub do Stanów Zjednoczonych, ale na dziś bardziej prawdopodobny wydaje się kierunek azjatycki.

Bruno Guimaraes zagra w Barcelonie?

Taka gra nie umknęła uwadze innych klubów, bo według "AS" pomocnikiem zainteresowany ma być również Liverpool. Co więcej, "The Reds" mają oferować za niego kwotę w okolicach 100 milionów euro, co dla Katalończyków może być sumą zaporową, ponieważ ciągle muszą działać zgodnie z obostrzeniami finansowego fair - play.