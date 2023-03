Opublikowano przecieki z szatni Barcelony. Padły mocne słowa!

FC Barcelona wygra La Liga?

W 24 kolejkach Barcelona straciła tylko 10 punktów (dwie porażki oraz dwa remisy) i jest na idealnej drodze, by odbić mistrzostwo Realowi. Co więcej, w Barcelonie są przekonani, że drużyna może być pewna tytułu już za półtora tygodnia.

- Jeśli wygramy najbliższe dwa mecze, to mistrzostwo Hiszpanii będzie nasze - takie słowa miały paść w szatni Barcelony, a donosi o tym "AS". To hasło jest podobno często powtarzane, ponieważ sztab szkoleniowy Katalończyków chce, by piłkarze w najbliższych dniach zachowali maksymalną koncentrację.