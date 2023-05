Ojciec Messiego nie wytrzymał. Wykonał bardzo ważny ruch

Z jednej strony to dowód, że środowisko Lionela Messiego zaczyna się mocno niecierpliwić, a z drugiej pokazuje, że Argentyńczyk cały czas poważnie traktuje pomysł powrotu do Barcelony. Do gry wszedł bowiem ojciec Messiego, który osobiście postanowił skontaktować się z władzami La Liga.