Ogromne pieniądze za grę w Arabii. Hiszpańskie kluby się obłowią

"Superpuchar Hiszpanii z meczu, z którym były problemy, by wcisnąć go gdzieś latem w kalendarz stał się maszynką do zarabiania pieniędzy. Co sezon hiszpańska piłka dzięki temu turniejowi dostaje 40 mln euro. W Arabii Saudyjskiej bardzo chcieli, by przyjechały do tego kraju Real i Barcelona, by ewentualnie rozegrać El Clasico [tak było w 2022 roku - przyp. red.]. Te pragnienia zostały spieniężone" - napisała hiszpańska Marca.