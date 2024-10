Koniec oczekiwania - FC Barcelona poinformowała o podpisaniu umowy przez Wojciecha Szczęsnego. Polak przychodzi do zespołu z Katalonii do 30 czerwca 2025 roku, by wypełnić lukę po kontuzjowanym Marcu-Andre ter Stegenie. Niemiec w meczu z Villarrealem 21 września doznał całkowitego zerwania ścięgna rzepki w prawym kolanie. "Blaugrana" nie mogła przed styczniem ściągnąć żadnego zawodnika posiadającego ważny kontrakt.

