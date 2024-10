Odebrał Złotą Piłkę i rzucił nazwisko. Kolega Lewandowskiego wywołany do tablicy

Rodri został wybranym najlepszym piłkarzem minionego sezonu, gdy sięgnął w poniedziałek po Złotą Piłkę. Podczas swojego przemówienia nałożył na znacznie młodszego kolegę duże buty. Przewiduje, że w przyszłości to on będzie odbierał najbardziej prestiżową nagrodę w świecie piłki nożnej.

Rodri odsunął Viniciusa od błysku fleszy. Oto najlepszy piłkarz minionego sezonu

Jeszcze w poniedziałek w okolicy południa wydawało się jasne, do kogo powędruje tegoroczna Złota Piłka. Vinicius wraz z innymi kolegami, a także trenerem i prezydentem Realu Madryt wybierali się do Paryża, by ukoronować brazylijskiego skrzydłowego na nowego najlepszego piłkarza na świecie. Rzeczywistość okazała się jednak inna. 24-latek otrzymał informację, że najbardziej prestiżowe indywidualne trofeum w piłce nożnej nie powędruje w jego ręce, pomimo że poprowadził "Królewskich" do triumfu w lidze hiszpańskiej oraz Lidze Mistrzów. Cały klub postanowił zbojkotować galę i nikt z zespołu "Los Blancos" nie wybrał się do stolicy Francji. Nagroda trafiła do Rodriego.