Ocenili Barcelonę. Policzek dla Roberta Lewandowskiego!

To był rozczarowujący wieczór na Camp Nou. Już przed meczem kibice Barcelony wiedzieli, że ich drużyna pożegna się z Ligą Mistrzów po fazie grupowej, ponieważ Inter Mediolan pewnie pokonał Viktorię Pilzno (4-0). Mimo to z Bayernem Katalończycy mieli walczyć o każdy centymetr boiska, by udowodnić, że zasłużyli na więcej niż tylko gra w Lidze Europy. Na zapowiedziach się jednak skończyło, bo Barcelona była tylko tłem dla mistrzów Niemiec. Bayern do przerwy prowadził 2-0, a w doliczonym czasie wpakował trzecią bramkę i sprawił, że część kibiców na Camp Nou nie wtrzymała i zaczęła gwizdać.

Przepaść między oboma drużynami widać również w notach. Portal Who Scored przyznał Lewandowskiemu ocenę 6.4, jedną z lepszych w ekipie wicemistrzów Hiszpanii. Wyższą w ekipie gospodarzy otrzymał tylko ter Stegen (6.5), a taką samą - Bellerin.

To jednak niewielkie pocieszenie dla kapitana reprezentacji Polski, ponieważ znacznie lepsze noty otrzymali piłkarze Bayernu. Znamiennym jest fakt, że wyżej ocenieni zostali wszyscy zawodnicy, którzy przyszli do Bayernu tuż przed lub zaraz po odejściu Lewandowskiego.

Zawodnikiem meczu został Sadio Mane (9.0), który przyszedł z Liverpoolu. Bardzo dobrze z Polakiem radził sobie pozyskany z Juventusu Matthijs de Ligt (7.7), choć jedno z jego starć z Lewandowskim wywołało spore kontrowersje. Wysokie noty otrzymali również byli gracze Ajaksu Amsterdam: Ryan Gravenberch (6.8) oraz Noussair Mazraoui (7.2).

FC Barcelona - Bayern Monachium. Noty według Who Scored:

FC Barcelona: Ter Stegen 6.5 - Bellerin 6.4, Kounde 5.6, Alonso 5.7, Balde 5.9 - Busquets 5.5, De Jong 5.9, Kessie 5.8, - Pedri 61, Lewandowski 6.4, Dembele 6.3 oraz Torre (6.0), Fati (6.1), Garcia (5.9), Torres (6.2), Raphinha (6.2).

Bayern: Ulreich 6.8 - Mazraoui 7.2, Upamecano 6.7, de Ligt 7.7, Davies 7.5 - Kimmich 7.6, Goretzka 6.6 - Gnabry 8.3, Musiala 6.5, Mane 9.0 - Choupo-Moting 7.5 oraz Gravenberch 6.8, Stanisić 6.2, Muller 6.1, Pavard 7.2, Sabitzer 6.9.

