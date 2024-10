Nowe informacje ws. transferowej "bomby" w Barcelonie. Padło już słowo "tak"

Podczas letniego okna transferowego w 2024 roku jednym z najgorętszych tematów był możliwy transfer Nico Williamsa do FC Barcelona. Ostatecznie gwiazdor reprezentacji Hiszpanii został w swoim macierzystym Athletic Club. Teraz portal "Relevo" informuje, że podczas jednej z rozmów piłkarz potwierdził drugiej stronie w obecności swojego agenta, że chce dołączyć do "Dumy Katalonii". Później doszło jednak do zwrotu akcji.