Nowa oferta dla kapitana Barcelony. Zarobi dużo mniej niż Lewandowski

Busquets to żyjąca legenda Barcelony. Nie tak dawno został uhonorowany przez klub za rozegranie siedemsetnego meczu w barach "Dumy Katalonii". Na koncie ma też 31 różnych sukceów, w tym m. in. trzy trofea za wygranie Ligi Mistrzów czy osiem mistrzostw Hiszpanii. W Barcelonie rozegrał już 715 spotkań. Gdyby został jeszcze sezon, być może byłby w stanie doścignąć nawet najlepszego pod tym względem Leo Messiego (778).

Zwolennikiem zatrzymania Busquetsa jest Xavi . Dlatego trwają rozmowy na temat przedłużenia kontraktu. Jak twierdzi hiszpańska "Marca" wiadomo, ile Barcelona zaoferowała zawodnikowi za roczny kontrakt. " To bardzo znacząca obniżka w porównaniu z tym, co obecnie zarabia " - donosi portal.

Według "Marki" Busquetsowi zaoferowano 7 mln euro brutto. To ma być aż trzy razy mniej niż do tej pory. Jeden z portali poświęconych Barcelonie twierdzi, że Hiszpan tygodniowo dostawał 400 tys. euro. Rocznie wychodziłoby prawie 21 mln euro. Informacje o trzykrotnej obniżce by się zgadzały. W tym sezonie najwięcej tygodniowo ma zarabiać Frenkie de Jong (prawie 700 tys. euro), drugi jest Busquets, trzeci Jordi Alba (380 tys.), a czwarty Lewandowski (345 tys. euro).