Przyszłość Lionela Messiego to teraz chyba najgorętszy temat na piłkarskim rynku. Co prawda niespełna 36-letni zawodnik ciągle jest piłkarzem Paris Saint - Germain, ale jego umowa wygasa już w czerwcu, więc w każdej chwili może podpisać umowę z nowym klubem. Paryżanie chcieliby go zatrzymać, ale Argentyńczyk na razie nie podjął decyzji.