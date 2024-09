Niepokojące informacje. Barcelona ma problemy, chodzi o Szczęsnego

Polscy kibice odliczają godziny do oficjalnego opublikowania komunikatu związanego z zakontraktowaniem Wojciecha Szczęsnego przez FC Barcelona. Najwięksi dziennikarze ogłosili już przenosiny naszego rodaka do „Dumy Katalonii”, więc brakuje tylko oficjalnego potwierdzenia. Niestety 28 września pojawiły się pewne komplikacje. Poinformował o nich Miguel Rico. Związane są one z problemami występującymi po stronie La Ligi.