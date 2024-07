Niepokój w FC Barcelona. Trzeba zrobić miejsce dla gwiazdy Euro 2024

Odkąd Joan Laporta przejął FC Barcelona po raz drugi, regularnie wraca temat możliwej sprzedaży jednego z kluczowych zawodników. Do tej pory klubowi udało się tego uniknąć, ale według Gerarda Romero będzie to nieuniknione, jeżeli "Blaugrana" liczy na zakup Daniego Olmo .

Olmo kolejnym marzeniem FC Barcelona

Zakończone przed kilkoma dniami Euro 2024 zrobiło wielkie wrażenie na FC Barcelona. Przecież tuż po zakończeniu minionego sezonu wydawało się jasne, że priorytetem na lato będzie kupno klasowego defensywnego pomocnika . Tymczasem świetne występy Nico Williamsa dla reprezentacji Hiszpanii i chemia łącząca go z Laminem Yamalem sprawiły, że teraz to skrzydłowy Athleticu jest postrzegany jako najważniejsze wzmocnienie. A na tym nie koniec. "Blaugrana" mocno interesuje się też Danim Olmo .

O możliwym powrocie 26-latka do stolicy Katalonii mówi się od kilku sezonów. Dopiero występy na mistrzostwach Europy uwiarygodniły go jednak ostatecznie w oczach Joana Laporty i zarządu klubu. Pomocnik RB Lipsk wskoczył do składu w miejsce kontuzjowanego Pedriego i zakończył turniej ze złotym medalem i tytułem króla strzelców. "Blaugrana" musi się jednak spieszyć. Tylko do 20 lipca obowiązuje klauzula odstępnego, w wyniku której Olmo może opuścić zespół "Byków" za 60 milionów euro. To, rzecz jasna, ogromna kwota dla wicemistrzów La Ligi, ale przy negocjacjach Niemcy mogą zdecydowanie podnieść cenę.