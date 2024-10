Niepokój w Barcelonie. Nagranie obiegło internet, Lewandowski mocno się zmartwi

Robert Lewandowski wraz z kolegami z reprezentacji Polski nie najlepiej rozpoczął październikową serię gier w Lidze Narodów. Nieco lepiej poradził sobie, chociażby jego zespołowy partner z FC Barcelona, Lamine Yamal. Po zwycięskim meczu z Danią o nastolatku mówi się jednak głównie za sprawą filmu, który błyskawicznie trafił do internetu. Młody sportowiec miał problem z płynnym chodzeniem i najprawdopodobniej czeka go przerwa od grania. To może być efekt przeciążenia. Mistrz Europy ostatnio spędza na boisku naprawdę sporo czasu.