Następca Lewandowskiego o krok? Prezes klubu i agent są już w Barcelonie

Brazylijskie Globo.com napisało wprost: "Alexandre Mattos poleciał do Barcelony w sprawie Vitora Roque". Pierwsze informacje o zainteresowaniu 18-letnim napastnikiem pojawiły się we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy też Real Madryt myślał o tym zawodniku. Najbardziej zdeterminowana okazała się Barcelona.

Media informowały, że do transferu jest coraz bliżej, ale teraz wydaje się, że transakcja wchodzi w decydującą fazę. Na początku transfer Roque miał kosztować Barcelonę 30 milionów euro plus bonusy. Prezes Athletico miał być jednak twardy w negocjacjach i kwota skoczyła o 10 mln euro. Przylot Mattosa do Hiszpanii może wskazywać, że obie strony doszły do porozumienia.

Agent Vitora Roque też w Barcelonie

"Prezes Athletico jest w Barcelonie, by negocjować transfer Roque. Został namierzony w tym samym hotelu, w którym przebywa reprezentacja Brazylii przed meczem towarzyskim z Gwineą." - napisał hiszpański portal Mundo Deportivo.

"Nie przyjechałem tu w sprawie Roque" - cytuje Mattosa Globo.com. Tyle że brazylijski portal zapewnia, że w Barcelonie widziano także Andre Cury’ego, menedżera zawodnika. Ten agent już wcześniej współpracował z katalońskim klubem i w Barcelonie mają do niego zaufanie. "Obie strony mają nadzieję, że dojdzie do postępów w negocjacjach. Warunki są ustalone, ale to kataloński klub musi rozwiązać kłopoty związane z finansowym fair play" - podkreśla Globo.com.

18-letni Roque jest wielką nadzieją brazylijskiej piłki. W 2023 roku, w 25 meczach zdobył dziesięć goli. Rok wcześniej do siatki trafił 14 razy. W mistrzostwach Ameryki Południowej do lat 20 poprowadził Brazylię do zwycięstwa. Razem z Andreyem Santosem strzelili po sześć goli. Ma już za sobą też debiut w pierwszej reprezentacji, ale nie znalazł się w kadrze na mecze z Gwineą (17 czerwca) i Senegalem (20 czerwca).

W Barcelonie ma być następcą Lewandowskiego - występuje zwykle na pozycji nr 9, ale jest innym typem piłkarza. Ma 172 centymetry wzrostu, więc atutem nie jest walka w powietrzu, ale technika i szybkość. Może też grać na obu skrzydłach, więc na początku mógłby zdobywać doświadczenie u boku Lewandowskiego, a w perspektywie go zastąpić.

Vitor Roque / Maxi Franzoi / AFP

Robert Lewandowski wskazał błędy w meczu z Niemcami / Leszek Szymański / PAP

Vitor Roque ma być zastępcą, a z czasem następcą Roberta Lewandowskiego w Barcelonie / Albari Rosa / AFP