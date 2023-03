Często jest tak, że wizyty u psychologa trzymane są przez sportowców w tajemnicy. To rodzaj tabu. Być może obawiają się, że wyjdzie na jaw, iż mają problemy psychiczne. Takie właśnie na początku było podejście Brazylijczyka . - Myślałem, że to dla wariatów - powiedział w wywiadzie udzielonym Radiu Catalunya.

Raphinha: Pomga mi zrozumieć, co się ze mną dzieje

- Niektórzy ludzie myślą, że psycholog jest tylko dla tych, którzy mają problem z głową . Ja wierzę, że taki specjalista pomaga mi zrozumieć, co się ze mną dzieje. Bywam u psychologa od lat i widzę jak to jest ważne w profesjonalnym uprawianie piłki nożnej - stwierdził Brazylijczyk.

- Przez poprzednie pięć lat przyzwyczaiłem się do występów na prawej stronie i to mi bardziej odpowiada. To ważne zwłaszcza nowym klubie. Łatwiej jest się zaadaptować do drużyny, kiedy gra się na ulubionej pozycji. Rozmawiałem z trenerem i jeśli chce, by grał na lewej stronie, nie ma problemu. Mogę być nawet bramkarzem, jeśli będę w stanie pomóc zespołowi - twierdzi Raphinha.