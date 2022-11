Najwyższe uznanie! Gwiazdor Bayernu pięknie pożegnał Gerarda Pique

Pique zakończenie kariery ogłosił w czwartek, a w sobotę pożegna się z fanami Barcelony , dla których nieprzerwanie grał od prawie 15 lat . Zresztą 35-letni defensor jest wychowankiem klubu, ale po zakończeniu wieku juniora opuścił go na kilka lat.

Tymczasem ekipa Barcelony przygotowuje się do sobotniego starcia z Almerią, które będzie pożegnaniem Pique ze Spotify Camp Nou. Wiele wskazuje, że 35-letni defensor wystąpi w podstawowym składzie i spróbuje pomóc Katalończyków co najmniej w utrzymaniu dystansu do Realu Madryt.