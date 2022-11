Nagły zwrot akcji w Barcelonie. Zaskakująca propozycja!

Do tego doszło słabsza ostatnio dyspozycja 34-letniego piłkarza. O ile w poprzednich sezonach trudno było wyobrazić sobie drugą linię Katalończyków bez Busquetsa, to w rundzie jesiennej zdarzało się, że Xavi Hernandez sadzał legendę klubu na ławce rezerwowych .

To wszystko sprawiało, że wydawało się niemal pewne, iż Hiszpan po sezonie pożegna się z Barceloną. Katalończycy zaczęli już nawet poszukiwania zastępcy. Głośno było m.in. o możliwości pozyskania N’Golo Kante z Chelsea Londyn, ponieważ kontrakt Francuza wygasa po zakończeniu sezonu i byłby do wzięcia za darmo.

FC Barcelona. Nowy kontrakt dla Sergio Busquetsa

Wiele jednak wskazuje, że te plany mogą się zmienić, bo - jak podaj Barca Universal - klub właśnie zaproponował Busquetsowi przedłużenie umowy o kolejne dwa lata, co by oznaczało, że Hiszpan pozostałby na Camp Nou do końca sezonu 2024/2025, czyli do 37. roku życia.