Nadciąga wielki cios dla Barcelony! "Zaboli jak odejście Messiego"

Barcelona powoli wydaje się wracać na właściwe tory. Co prawda w La Liga Katalończycy wciąż zajmuje miejsce za Realem Madryt (mają trzy punkty mniej) i przegrali El Clasico (1-3), ale po raz pierwszy od ponad dwóch lat choć przez jedną kolejkę byli liderami tabeli.

Kosmiczny wynik! Leo Messi pobił legendarny rekord

Reklama

Wygląda jednak na to, że za kilka miesięcy Katalończyków znów czeka poważny remont zespołu, bo jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to latem drużynę opuści Sergio Busquets. Hiszpański pomocnik przez lata dowodził drugą linią Katalończyków i także dziś jest jednym z kluczowych graczy. Po sezonie zamierza jednak przenieść się do MLS i za oceanem zakończyć karierę.

Schuster podkreśla jednak, że strata hiszpańskiego pomocnika może być dla Katalończyków bardzo bolesna.

- Busquets stał się nieodzowny i tak pozostanie do końca. Oczywiście, że to inny typ zawodnika, ale dzień, w którym Busquets odejdzie z klubu, będzie bardzo podobny do tego, gdy odchodził Messi - uważa Schuster, który w Barcelonie grał w latach 1980 - 1988.

- Barcelona będzie musiała znaleźć zastępcę dla Busquetsa, a to będzie trudne. Trzeba szukać zawodnika o podobnych cechach, który umie czytać grę - dodaje Schuster.

Kamery przyłapały Roberta Lewandowskiego... Znów to zrobił! [WIDEO]

Na razie jednak w Katalonii wszyscy żyją dzisiejszym meczem Ligi Mistrzów, bo na Camp Nou przyjeżdża Bayern Monachium. Przed tym spotkaniem odbędzie się jednak mecz Inter Mediolan - Viktoria Pilzno i jeśli Włosi wygrają, to pozbawią Katalończyków szans na wyjście z grupy.

A tabele wszystkich grup Ligi Mistrzów można zobaczyć TUTAJ.

Mecz Barcelona - Bayern. Gdzie transmisja?

Spotkanie FC Barcelona - Bayern Monachium odbędzie się w środę 26 października. Początek meczu o godzinie 21.00.

Transmisja spotkania w tv na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie na Polsat Box Go.

PJ