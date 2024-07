FC Barcelona chce zebrać u siebie połowę reprezentacji Hiszpanii

"Wszystkich Hiszpanów kupić nie zdołasz, ale próbować trzeba" - ten cytat musi wisieć w ramce gabinetu Joana Laporty. Niedawne mistrzostwa Europy miały ogromny wpływ na letnie plany FC Barcelona. Klub robi, co się da, by jak najszybciej wrócić do zasady 1:1, pozwalającej wydać tyle, ile zarobi. Prezes La Ligi niedawno zaręczał, że "Blaugranie" niewiele brakuje, by wrócić do finansowej równowagi. Gdy do tego dojdzie, wicemistrzowie Hiszpanii zamierzają ruszyć na zakupy. A nikt nie podoba im się tak, jak gwiazdy "La Rojy", które dopiero co wróciły z Niemiec ze złotymi medalami.