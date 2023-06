Miał grać z Lewandowskim, wybrał Arabię Saudyjską. Fatalne wieści dla Barcelony

Koniec sagi. Barcelona musi kopać jeszcze głębiej, aby znaleźć defensywnego pomocnika

Oriol Romeu jest związany kontraktem z Gironą jeszcze przez kolejny sezon, co oznacza, że Barcelona nie będzie mogła pozyskać go całkiem za darmo . Piłkarz ten ma już 31 lat, więc z pewnością nie jest rozpatrywany jako długoterminowa opcja. W FC Barcelona Hiszpan miałby zastąpić Francka Kessiego , który tego lata zostanie sprzedany, jeśli klub otrzyma za niego odpowiednio wysoką ofertę.

Jak widać, transfer Marcelo Brozovicia bardzo negatywnie wpłynął na sytuację rynkową FC Barcelona. Klub musi teraz znacznie obniżyć swoje oczekiwania co do poziomu nowego defensywnego pomocnika. Nie ulega wątpliwości, że "na papierze" Oriol Romeu to nie ta sama klasa zawodnika co wspomniany Chorwat.