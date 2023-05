Messi jednak zagra z Lewandowskim? Nowe światło na odejście legendy

Sergio Busquets w ostatnich sezonach był jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy FC Barcelona . Jego odejście uwolni w klubowym budżecie sporą sumę na wynagrodzenia, co przybliży "Dumę Katalonii" do spełnienia finansowych wymagań nałożonych przez władze ligi hiszpańskiej . Bez tego klub nie będzie mógł dokonywać kolejnych transferów.

Prezes La Ligi Javier Tebas w wywiadzie dla Cadena COPE wypowiedział bardzo zaskakujące słowa. - Odejście Busquetsa to pierwszy krok i początek drogi do powrotu Leo Messiego, ale aby dojść do końca, trzeba wykonać jeszcze wiele takich kroków. To nie ja dam im zielone światło, lecz kontrola ekonomiczna - powiedział prezes ligi hiszpańskiej.