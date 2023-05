Media: Zwrot akcji w sprawie transferu Messiego do Barcelony. Ojciec piłkarza wkroczył do akcji

Odejście Lionela Messiego z PSG latem wydaje się przesądzone, ale wciąż nie wiadomo, do jakiego klubu Argentyńczyk skieruje swe dalsze kroki. W grę wchodzą dwie najbardziej prawdopodobne opcje: powrót do FC Barcelona lub transfer do Al-Hilal. Według telewizji Beteve ojciec piłkarza, który reprezentuje jego interesy, mocno skłania się ku drugiej z nich. Do tej pory kibice z Camp Nou byli niemal pewni powrotu Messiego, ale może czekać ich nieprzyjemne rozczarowanie i zwrot akcji.