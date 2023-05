Media: Wspaniałe wieści dla FC Barcelona. Lewandowski tylko na tym zyska 

Zakontraktowanie w pierwszej drużynie Ronalda Araujo oraz Gaviego znajdowało się na szczycie listy priorytetów kadrowych FC Barcelona . Wszystko wskazuje na to, że te cele uda się spełnić jeszcze w maju. Kanał Gerarda Romero na twitterze poinformował, że La Liga zatwierdziła nowe umowy urugwajskiego obrońcy i hiszpańskiego pomocnika .

Obaj piłkarze mimo młodego wieku stanowią bardzo ważne ogniwa w drużynie FC Barcelona i są postrzegani jako przyszłość klubu. Nic więc dziwnego, że zatwierdzenie ich nowych umów było dla Joana Laporty tak ważne. Trudno wyobrazić sobie, że w tej sprawie nastąpi jeszcze jakiś nieoczekiwany zwrot akcji. To oznacza, że Robert Lewandowski nie straci bardzo ważnych partnerów z innych formacji, więc Barcelona będzie mogła skupić się na kolejnych ruchach kadrowych .

Kluczowi piłkarze zostaną w Barcelonie. To świetna wiadomość dla drużyny Lewandowskiego

Szczególnie ważna jest nowa umowa dla Gaviego , który teoretycznie mógłby odejść z klubu za darmo już wraz z początkiem lipca. Wychowanek jednak nigdy nie ukrywał, że jego celem jest dalsza gra w FC Barcelona. Młody Hiszpan ma świetne relacje z Robertem Lewandowskim , który we wczesnych latach kariery pełni rolę piłkarskiego mentora dla reprezentanta Hiszpanii.

Teraz Barcelona może skupić się na spełnianiu kolejnych wymagań nałożonych przez La Ligę , a gdy jej plan zostanie zatwierdzony, klub będzie mógł przejść do transferowej ofensywy. "Dumie Katalonii" zależy na sprowadzeniu defensywnego pomocnika i skrzydłowego . Nowi zawodnicy mogliby podnieść poziom gry całej drużyny, a co za tym idzie, osiągnięcia strzeleckie polskiego napastnika , które w dużej mierze siłą rzeczy są uzależnione od formy zespołu.

Wiele wskazuje na to, że latem FC Barcelona dokona przynajmniej jednej dużej sprzedaży. Na liście piłkarzy, którzy latem mogą pożegnać się z klubem, znajdują się: Raphinha, Ansu Fati i Ferran Torres. W ostatnim czasie dołączył do nich Jules Kounde, któremu zależy na grze na pozycji środkowego obrońcy - swój pierwszy sezon Francuz rozegrał głównie na prawej stronie defensywy. Jijantes informuje jednak, że "Duma Katalonii" nie sprzeda go taniej niż za 90 milionów euro. Według innych informacji w klubie pozostać ma Marcos Alonso, a Jordi Alba dość często zmienia zdanie na temat swojej najbliższej przyszłości.