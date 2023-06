Media: Przyszłość Messiego jasna. Negocjacje przerwane. Kluczowe wieści jeszcze dziś

Lionel Messi ma już za sobą ostatni mecz w PSG, a tymczasem proces dołączenia do nowego klubu wkracza w decydującą fazę. Okazuje się jednak, że najprawdopodobniej dla Argentyńczyka nie będzie to klub "nowy". Wszystko wskazuje bowiem na to, że lada moment zostanie ogłoszony oficjalnie jego powrót do Barcelony. Hiszpańskie media przekazały bardzo ważne informacje w tym temacie.