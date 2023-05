Douglas Santos przeszedł do FC Barcelona pod koniec sierpnia 2014 roku z Sao Paulo za kwotę 4 milionów euro. Został on sprowadzony jako rezerwowy Daniego Alvesa, ale ostatecznie nie zrobił kariery na Camp Nou. Zawodnikiem "Dumy Katalonii" był aż do 2019 roku - wtedy rozstał się z klubem oficjalnie. Znaczną większość czasu spędził jednak na wypożyczeniach w Sportingu Gijon, Benfice, Sivassporze i Beskitasie.