Lionel Messi szczery do bólu. Tego zabrakło mu w Barcelonie

Lionel Messi: Zasługuję na pożegnanie z Barceloną

Po gali Złotej Piłki część pytań dotyczyła oczywiście kolejnego trofeum Argentyńczyka, ale sporą grupę stanowili też dziennikarze na co dzień zajmujący się Barceloną . Zresztą wszystko wskazuje, że Argentyńczyk też jest na bieżąco z tym, co dzieje się w ekipie mistrzów Hiszpanii.

Śledzę losy Barcelony i zawsze będę to robił, ponieważ kocham ten klub i będę go kochał do końca życia. Ostatnio przegrali z Realem, ale myślę, że są w stanie wygrać Ligę Mistrzów. Są jednym z kandydatów, ale muszą iść krok po kroku

- Niedobrze, że go nie miałem. Ale biorąc pod uwagę, co klub dał mi, a ja klubowi, to liczę, że kiedyś taki moment nadejdzie. Nie wiem, czy będzie to na nowym Camp Nou, czy gdziekolwiek indziej, ale kocham Barcelonę i zasłużyłem na możliwość pożegnania się - uważa Messi.