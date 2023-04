Lionel Messi przybył do Barcelony. Miał ze sobą... piętnaście walizek

Wielki powrót Lionela Messiego do FC Barcelona nadchodzi wielkimi krokami. Dziennikarz Gerard Romero informuje, że Argentyńczyk wraz ze swoją rodziną, asystentami i przyjacielem Pepe Costą przybył do stolicy Katalonii i miał ze sobą aż piętnaście walizek. To może oznaczać, że transfer do "Dumy Katalonii" jest w tym momencie bardzo blisko.