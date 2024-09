FC Barcelona przygotowała się do środowego starcia z Getafe w 7. rundzie LaLiga. Drużyna Hansy'ego Flicka wygrała wszystkie sześć poprzednich meczów LaLiga i prowadzi w klasyfikacji z 18 punktami, a Real Madryt traci do Barcelony cztery punkty. Teraz zmierzą się z Getafe, które pozostaje bez zwycięstwa w LaLiga z czterema remisami i dwiema porażkami i znajduje się w strefie spadkowej. Źródło: Associated Press