„Lewy” walczy dziś o trofeum! „Jeśli ich nie będzie, to mnie pozabijacie”

Kibice Barcelony w ostatnim czasie nie mogą czuć się rozpieszczani. Katalończycy zdecydowanie przegrali mistrzostwo Hiszpanii z Realem Madryt , nie zdobyli też Pucharu Króla, ani Superpucharu Hiszpanii. Po to ostatnie trofeum ostatni raz sięgnęli w 2018 r., po pokonaniu FC Sevilla .

- To bardzo ważny puchar. Czujemy się dobrze, jesteśmy spokojni i postaramy się pokazać z jak najlepszej strony. Jesteśmy bardzo zmotywowani, chcemy zagrać w finale i podnieść to trofeum - podkreśla Xavi Hernandez.

- Ten puchar ma dla nas wielką wagę. Jestem bardzo podekscytowany i już nie mogę doczekać się meczu. Po to jestem w Barcelonie, by zdobywać trofea. Jeśli w tym sezonie nie będziemy ich wygrywali, to mnie pozabijacie - dodał szkoleniowiec.