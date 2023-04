Jeśli FC Barcelona wygra to spotkanie, jej przewaga w tabeli ligowej nad Realem Madryt wzrośnie do czternastu punktów. Na tym etapie sezonu tylko kataklizm mógłby odebrać podopiecznym Xaviego Hernandeza zdobycie mistrzostwa Hiszpanii .

Czy Lewandowski w końcu zdoła strzelić bramkę?

W tym sezonie Rayo Vallecano było jedną z tych drużyn, których Barcelona nie zdołała pokonać. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi zespołami padł bezbramkowy remis - miało to miejsce na inaugurację bieżących rozgrywek. Dziś " Duma Katalonii " będzie chciała zrewanżować się za tamtą stratę punktów.

To, w jakim składzie FC Barcelona wybiegnie na Estadio de Vallecas nie jest już tajemnicą. Robert Lewandowski oczywiście znalazł się w wyjściowej jedenastce na to spotkanie. W pierwszej linii towarzyszyć mu będą Ferran Torres i Raphinha. Do pierwszego składu po kontuzji po raz pierwszy wraca Pedri, który jest absolutnie kluczową postacią w układance Xaviego.