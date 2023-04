Lewandowski i Messi w jednej drużynie? "To się może skończyć tylko w jeden sposób"

Powrót Lionela Messiego do FC Barcelona mógłby sprawić, że Robert Lewandowski otrzymałby do pomocy idealnego partnera, który byłby w stanie kreować dla niego o wiele więcej sytuacji strzeleckich. Polak mógłby wówczas bardziej skupić się na strzelaniu goli, a nie na innych zadaniach ofensywnych.

Co będzie z Lewandowskim po powrocie Messiego? Gaspart nie ma wątpliwości

- Jeśli Leo wróci, to nie mam wątpliwości, co będzie z Lewandowskim . Robert sam powiedział w wywiadzie, że chciałby zagrać z Messim, że tu jest dom Leo. Według mnie sprawa jest bardzo prosta: to dwaj wielcy piłkarze. A wielcy gracze mają to do siebie, że potrafią się ze sobą dogadać - skomentował Joan Gaspart.

- Powiem tak: bardzo chętnie zobaczę ten duet w akcji w barwach Barcelony . I jeszcze jedno: dla mnie oni są kompatybilni, uzupełniający się. Przecież patrząc na pozycje, to nie jest jeden do jednego. Messi nie jest dziewiątką jak Robert. Według mnie mogą bardzo dobrze współpracować - dodaje Hiszpan , który w latach 2000-2003 pełnił funkcję prezesa " Dumy Katalonii ".

To, że Lionel Messi tego lata odejdzie z PSG, ma być już niemalże przesądzone. Dziennikarze odkryli, że Argentyńczyk i jego żona Antonella Roccuzzo nie zapisali swoich dzieci do francuskiej szkoły, do której dotychczas uczęszczały. Jest to jeden z wielu sygnałów świadczących o tym, że mistrz świata z 2022 roku już niebawem zmieni barwy klubowe. Jednak to, czy jego kolejnym krokiem w końcowej fazie kariery będzie powrót do Barcelony, wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania.