Lewandowski bardzo dosadnie reaguje na decyzję ikony Barcelony!

Pique kończy karierę

I zaznaczył, że w żadnym inny klubie już nie zagra, choć np. chciał go sprowadzić do Atletico Madryt Diego Simeone. Pique postanowił zakończyć karierę, choć do końca umowy z Barceloną pozostało mu jeszcze ponad półtora roku.

Decyzja Hiszpana wywołała lawinę komentarzy. Swoje zdanie wyraził też Robert Lewandowski . W Barca TV powiedział o Pique: "To nie jest tylko klubowa legenda, to zawodnik-ikona".

Grali ze sobą i przeciwko sobie

"To zawsze było wyzwanie. To niesamowite, że od pierwszego dnia pomagał mi i zrozumiałem, jak ten klub i to miasto wiele dla niego znaczą. Za to go bardzo szanuję. Barcelona jest dla niego jedną z najważniejszych rzeczy i zawsze robił dla niej wszystko" - dodał Lewandowski.