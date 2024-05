Legendarny "artefakt" Messiego na sprzedaż. Horrendalna kwota

Leo Messi i FC Barcelona - związek, który przetrwał dwie dekady

Lionel Messi jest już na zawsze nierozerwalnie związany z FC Barceloną. Najlepszy piłkarz w historii dyscypliny przeniósł się do stolicy Katalonii w wieku 13 lat. Następne dwie dekady okazały się niemal nieustającym pasmem sukcesów "Blaugrany". Kapitan reprezentacji Argentyny swoimi umiejętnościami poprowadził swoją drużynę do aż 35 trofeów, w tym czterech pucharów Ligi Mistrzów i dziesięciu tytułów mistrzowskich w La Lidze. Choć dziś wydaje się to niesamowite, gdy Messi był jeszcze dzieckiem, władze Barcelony wcale nie kwapiły się do podpisania z nim kontraktu.