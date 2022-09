Legenda odchodzi! Barcelona w trybie pilnym szuka zastępcy

Jakiś czas temu jeszcze łudzono się, że 34-letni Hiszpan przedłuży wygasający po zakończeniu sezonu kontakt. Wszystko jednak wskazuje, że Busquets latem pożegna się z Camp Nou i trafi do jednego z klubów w MLS, bo to właśnie w Stanach Zjednoczonych planuje zakończyć karierę, po rozegraniu blisko 500 ligowych spotkań w barwach Barcelony.

FC Barcelona. Kto zastąpi Sergio Busquetsa?

Co prawda władze Barcelony łudzą się jeszcze, że zawodnik zmieni zdanie, ale w klubie przygotowują się do załatania dziury po Busquetsie. Według hiszpańskich mediów Xavi Hernandez miał się zwrócić do zarządu, aby w trybie pilnym rozpoczął negocjacje w sprawie transferu Martina Zubimendiego.

23-letni zawodnik umowę z Realem Sociedad ma do czerwca 2025 r., ale wkrótce mają się zacząć rozmowy o jej przedłużeniu. Jeśli strony się dogadają, w kontrakcie ma być wpisana bardzo wysoka kwota odstępnego - ok. 90 mln euro, co zdecydowanie przekracza zdolności Katalończyków. Jeśli więc mieliby zatrudnić Zubimendiego, to tylko teraz.

Barcelona rozważa jednak także inną opcję, a mianowicie pozyskanie Rubena Nevesa z Wolverhampton. 25-letni reprezentant Portugalii umowę ma do czerwca 2024 r. i jak podaje "Sport", jest jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Busquetsa. Barcelona zresztą chciała Portugalczyka sprowadzić już latem, ale nie było jej na to stać.

Tymczasem Katalończycy do rozgrywek La Liga powracają już w sobotę , gdy na wjeździe zmierzą się z Mallorcą. Spotkanie o godz. 21, transmisja w Canal+, relacja na Sport.Interia.pl. Co za przemowa Lewandowskiego! "Ciary"

Po sześciu kolejkach Barcelona zajmuje drugie miejsce w tabeli z dwoma punktami straty do Realu Madryt. Polak broni również pozycji lidera klasyfikacji strzelców - w sześciu meczach zdobył osiem goli, o dwa więcej niż Borja Iglesias z Betisu Sewilla.

