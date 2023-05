Legenda Barcelony podjęła decyzję. To koniec pewnej epoki 

Kontrakt Sergio Busquetsa z FC Barcelona obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku . Od dłuższego czasu przyszłość legendarnego pomocnika i kapitana zespołu pozostawała niejasna. Media spekulowały, że jest ona w pewnym stopniu uzależniona od powrotu Lionela Messiego . Ewentualny transfer Argentyńczyka miałby sprawić, że Hiszpan pozostałby w "Dumie Katalonii".

Wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie w FC Barcelona nie będzie ani Lionela Messiego, ani Sergio Busquetsa. Argentyńczyk jest kuszony kosmicznym kontraktem przez saudyjski klub Al-Hilal. Ewentualny kierunek Busquetsa natomiast jest w tym momencie nieznany, ale możliwe, że Hiszpan dołączy do swojego przyjaciela i trafi dokładnie do tego samego klubu.