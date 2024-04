FC Barcelona marzy o poprawie nastrojów

Takie połowy nie zdarzają się często. Festiwal błędów to mało powiedziane!

Początek meczu wskazywał na to, że to rzeczywiście może być dobry dzień dla fanów zgromadzonych na Stadionie Olimpijskim. Fermin Lopez zdołał wykorzystać asystę Raphinhi i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. To był jednak dopiero początek emocji. Dosłownie po chwili, bowiem, Marc-Andre ter Stegen usiłował popisać się sztuczką techniczną i wypadło to fatalnie. Hugo Duro wykorzystał kiks i doprowadził do remisu. Jakby tego było mało, po chwili Araujo doprowadził do rzutu karnego, a tego na bramkę zamienił Pepelu.