Kosmiczny wynik Barcelony! "To dzięki Lewandowskiemu"

Kibice Barcelony długo czekali na ten moment. Drużyna w końcu gra na miarę oczekiwań, a kolejne wygraną zanotowała w sobotę - dzięki bramce Roberta Lewandowskiego Katalończycy pokonali RCD Mallorca 1-0 . To było szóstce zwycięstwo Barcelony w tym sezonie, która w La Liga wpadkę zaliczyła tylko na inaugurację, remisując z Rayo Vallecano (0-0).

Lewandowski pisze historię! Fantastyczny rekord snajpera Barcelony

Po siedmiu spotkaniach Katalończycy mają 19 punktów i są liderami La Liga. Wszystko dzięki niedzielnemu remisowi Realu Madryt z Osasuną (1-1). "Królewscy" teraz też mają 19 punktów, ale przegrywają z Barceloną gorszym bilansem bramkowym.

Frekwencja na meczach Barcelony najwyższa w Europie

Kibice Katalończyków powody do satysfakcji mogą mieć z jeszcze jednego powodu - to właśnie na stadion Barcelony w tym sezonie przychodzi najwięcej widzów. Średnia na meczach na Camp Nou to aż 83 383 kibiców, mimo że w Barcelonie goszczono rywali raczej ze średniej półki (Rayo Vallecano, Real Valladolid i Elche).

- Teraz jednak Barcelona wygrywa, a ludzi na trybuny dodatkowo przyciągają także gwiazdy zespołu. Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphina, Ousmane Dembele, Pedri, Gavi i spółka sprawiają, że Barcelonę stać na walkę o największe trofea - uważają dziennikarze portalu Culemania.

Hiszpanie ogłaszają! W sprawie Lewandowskiego są pewni jednego

W Europie frekwencję w okolicach 80 tys. widzów notuje jeszcze Borussia Dortmund, a kolejne miejsca pod względem frekwencji zajmują: Bayern Monachium, Manchester United, AC Milan i Inter Mediolan.

Inter Mediolan - FC Barcelona. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Po wskoczeniu na pierwsze miejsce w La Liga, piłkarze Xaviego Hernandeza przygotowują się do bardzo ważnego spotkania z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Po dwóch meczach grupowych Hiszpanie i Włosi mają po trzy punkty, a we wtorek czeka ich bezpośrednie starcie.

Spotkanie Inter Mediolan - FC Barcelona we wtorek o godz. 21. Transmisja w Polsat Sport Premium i Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.

