Kosmiczny wynik Barcelony. Tego nie osiągnął jeszcze nikt

FC Barcelona. Tylko dziewięć goli straconych w 30 meczach

Wcześniej rekord należał do FC Porto oraz Chelsea, które w 30 meczach straciły po 10 bramek. Portugalczykcy osiągnęli to w sezonie 1991/1992, a Anglicy w sezonie 2004/2005. "Niebywałe" - pisze o wyczynie Barcelony MisterChip, zajmujący się na twitterze statystykami.