Kontrowersje wokół Szczęsnego, Polak komentuje. "To niczyja sprawa"

Podczas przerwy reprezentacyjnej Wojciech Szczęsny ma czas, aby jak najlepiej przygotować się do swojego debiutu w FC Barcelona . Możliwe, że będzie on miał miejsce już 20 października w spotkaniu przeciwko Sevilli w lidze hiszpańskiej.

Wraca temat nałogu Wojciecha Szczęsnego. Stanowcza odpowiedź Polaka

Wojciech Szczęsny pali papierosy. Wiedzą o tym wszyscy kibice, piłkarze i trenerzy, którzy z nim współpracowali lub współpracują obecnie. Ostatnio w rozmowie z Mateuszem Święcickim, Tomaszem Włodarczykiem i Łukaszem Wiśniowskim Polak wyznał, że porzucił tradycyjne papierosy na rzecz elektronicznych. Nie zmienia to jednak faktu, iż jest to nałóg kolidujący z obrazem dzisiejszego sportowca.

Polak w tym temacie stawia sprawę jasno. Bez owijania w bawełnę przyznaje się do tego, że pali i nie zamierza się z tego nikomu tłumaczyć. Jego wypowiedź na ten temat w rozmowie z "Mundo Deportivo" właściwie kończy cały temat.

To niczyja sprawa, że palę. Nie sądzę, żeby to miało wpływ na moje występy na boisku. Chcę być oceniany jako bramkarz, a nie poprzez szukanie afer, które nikogo nie interesują

Prawda dla krytyków Wojciecha Szczęsnego może okazać się trudna do przełknięcia. Nie da się jednak zaprzeczyć, że polski bramkarz swój najlepszy sezon rozegrał tuż przed zakończeniem kariery, w wieku 33-34 lat. Wojciech Szczęsny, mimo palenia papierosów, starzał się niczym wino. Kibicom FC Barcelona pozostaje wierzyć, że bramkarz wróci do tej dyspozycji jak najszybciej i zapewni drużynie obsadę tej pozycji na najwyższym światowym poziomie. Bo właśnie do tego przyzwyczaił fanów Juventusu.