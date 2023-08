Konkurent „Lewego” o krok. Agent ustala hitowy transfer

Barcelona planuje przyspieszyć sprawy transferowe. Co prawda na razie do klubu nie sprowadzono zastępcy dla Osumane'a Dembele, ale Katalończycy próbują rozwiązać problem w inny sposób. Athletico Paransense nie chciało teraz słyszeć o odejściu Vitora Roque, ale powoli Brazylijczycy zmieniają stanowisko. W weekend mają spotkać się z menedżerem zawodnika, by ustalić warunki przyspieszenia transferu.