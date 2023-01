Konkurent "Lewego" już się pakuje? Ligowy rywal szykuje ofertę

Depay od dłuższego czasu w Barcelonie jest mocno nieszczęśliwy. Na tyle, że zwrócił się nawet do klubu z oficjalną prośbą o rozwiązanie kontraktu. Katalończycy jednak cały czas mają nadzieję na to, że zarobią na Holendrze lub skorzystają z niego w przypadku tzw. transakcji wiązanej.

Na tej zasadzie Depay wraz Jordi Albą miałby trafić do Juventusu Turyn, a w zamian do Hiszpanii przeprowadziłby się Duszan Vlahović . Teraz jednak pojawia się także inna opcja związana z reprezentantem Holandii.

Memphis Depay trafi do Atletico Madryt?

Cała układanka zaczyna się od transferu Joao Felixa z Atletico Madryt do Chelsea. Sprawa ma się rozstrzygnąć w najbliższych godzinach, ale jest już niemal pewne, że Portugalczyk zostanie wypożyczony do londyńskiego klubu. W tej sytuacji Atletico zaczyna szukać wzmocnień ofensywy, a wszystkie ślady prowadzą do Barcelony.