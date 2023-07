Koniec sagi. Barcelona sprowadziła następcę Roberta Lewandowskiego

Barcelona ostatecznie dopięła swego! Fabrizio Romano poinformował, że proces sprowadzenia Vitora Roque zakończył się powodzeniem. Padło słynne "here we go!". Brazylijczyk ma dołączyć do zespołu w styczniu 2024 roku, a więc po zakończeniu sezonu ligi brazylijskiej. Osiemnastoletni napastnik jest przymierzany do roli następcy Roberta Lewandowskiego i już w kolejnym sezonie będzie mógł dzielić z nim szatnię na Montjuic.