Koniec gwiazdora w Barcelonie? Do gry wchodzi… David Beckham!

Coraz bardziej prawdopodobne jest, że w czerwcu Barcelonę opuści Sergio Busquets. Gwiazdor Barcelony od dłuższego czasu nosił się z zamiarem przeniesienia do MLS, a teraz hiszpańskie media donoszą, że na poważnie do gry wszedł sam David Beckham. Współwłaściciel Interu Miami miał już nawet wpisać pensję Hiszpana do klubowego budżetu.