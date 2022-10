Konflikt w szatni FC Barcelony. Skargi dotarły już do zarządu

Nie najlepiej dzieje się w zespole FC Barcelony. Jak informują hiszpańskie media, po ostatnich nieudanych występach, wśród piłkarzy Xaviego zaczęli pojawiać się wzajemne oskarżenia i pretensje. Według dziennikarzy "El Nacional", największy konflikt pojawił się pomiędzy formacją ofensywną "Dumy Katalonii" a Ousmane Dembele.

Ousmane Dembele kontra piłkarze FC Barcelony

Nie ma wątpliwości, że Ousmane Dembele jest jednym z filarów FC Barcelony. Francuz prawie zawsze pojawia się w pierwszym składzie klubu. Niestety, w ostatnim czasie 25-latek wrócił do błędów z przeszłości i postawił na przeprowadzanie większej ilości indywidualnych akcji. Takie zachowanie przekłada się negatywnie zarówno na statystyki klubu, jak i samego piłkarza. Dembele w 13 meczach zdobył jedynie 3 bramki i zaliczył 4 asysty. Mimo to, trener FC Barcelony nie ma wątpliwości i stawia na niego w każdym kolejnym spotkaniu.

Taki obrót spraw nie podoba się kilku zawodnikom "Blaugrany". Według hiszpańskich dziennikarzy, pokrzywdzeni faworyzowaniem Dembele są trzej piłkarze - Memphis Depay, Ferran Torres i Ansu Fati. Cała trójka uważa, że grający z "siódemką" napastnik nie współpracuje z Robertem Lewandowskim, a to z kolei przekłada się na brak goli.

Skargi na Francuza dotarły już do Joana Laporty. Jak informuje "El Nacional", prezydent klubu nie ukrywał rozczarowania napiętą sytuacją w szatni. Co więcej, miał on poprosić Xaviego o rozwiązanie konfliktu między zawodnikami.

