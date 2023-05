Kłopoty Barcelony. Te słowa przekreślają wszystko

Katalończycy od dłuższego czasu próbowali przygotować się na odejście swojego wieloletniego kapitana. Sprawdzano rynek w poszukiwaniu dostępnych zawodników na jego pozycję , choć na Camp Nou cały czas wierzono, że uda się jednak przekonać go do gry jeszcze przed rok. Po 18 latach w Barcelonie Busquets powiedział jednak "dość", więc klub zintensyfikował działania transferowe.

Katalończycy już wcześniej zaczęli poważne rozmowy z Ilkay'em Gundoganem, ale niemiecki pomocnik nie do końca był zadowolony z zaproponowanych warunków. Drugą opcją na zastąpienia Busquetsa jest zatrudnienie Bruno Guimaraesa. Wydaje się, że pomocnik Newcastle pasowałby do ekipy Xaviego Hernandeza, ale w jego przypadku zaczęło się już podbijanie ceny. Brazylijczykiem jest bowiem zainteresowany także Liverpool oraz Paris Saint Germain, a kwota transferowa ma wynosić ok. 100 mln euro, co na dziś dla Barcelony jest nieosiągalne.