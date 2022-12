Młody Niemiec z kameruńskim pochodzeniem zadziwił w tym sezonie Bundesligi. Zanim skończył 18 lat, w 22 występach zdobył sześć goli, a do tego dołożył sześć asyst. Wynik, jak na nastolatka znakomity. Choć na początku był tylko zmiennikiem w Borussii Dortmund, to szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie.

Bardzo młody debiutant

Wielki fan Messiego

W artykule jest jeszcze napisane, że kilka lat temu Moukoko w mediach społecznościowych (na Snapchacie) opublikował też zdjęcie kibica w koszulce Sergio Ramosa z podpisał "Ramos out". To ma potwierdzać, że młody zawodnik jest fanem Barcelony i nie pała sympatią do Realu Madryt.