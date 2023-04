Jeszcze większy ciężar El Clasico. Dobre wieści dla Barcelony

Barcelona walczy dziś z Realem Madryt o awans do finału Pucharu Króla. Tam czeka już Osasuna, która we wtorek wyeliminowała Athletic Bilbao, co jest dobrą wiadomością dla Katalończyków. Rewanżowe spotkanie półfinału Pucharu Króla FC Barcelona - Real Madryt dziś o godz. 21. Relacja na Sport.Interia.pl.